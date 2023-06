Tempo instabile dal pomeriggio

L'Anticiclone delle Azzorre estende la sua influenza dall’Oceano Atlantico verso est, fin sull’Italia, opponendosi alle perturbazioni atlantiche che sono tornate ad interessare prevalentemente l’Europa centro-settentrionale, per poi piegare verso sud-est su quella Orientale. Sarà una di queste perturbazioni che oggi, con la sua debole coda, a partire dal pomeriggio indurrà un aumento della nuvolosità alta e sottile anche sull’Umbria, ma senza precipitazioni. Tuttavia al suo seguito arriverà un po’ di aria fredda in quota che creerà condizioni favorevoli all’instabilità pomeridiana nei prossimi giorni, soprattutto al nord e sulle aree interne e montuose del centro, quindi anche su quelle umbre. Perciò oggi, dopo una mattinata dal cielo sereno assisteremo ad un aumento di velature e stratificazioni alte e sottili tra pomeriggio e sera. Le temperature aumenteranno ancora leggermente, con venti deboli di direzione variabile, sud-occidentali dal pomeriggio. Domani nuvolosità in aumento nel pomeriggio quando potranno verificarsi dei brevi ed isolati rovesci o temporali, più probabili sulle aree interne ed appenniniche. Le temperature diminuiranno, con venti orientali o nord-orientali deboli o moderati.

di Massimiliano Santini