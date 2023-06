Il ricordo dei 40 martiri

Il sindaco di Gubbio Stirati, le autorità civili e gli studenti delle scuole eugubine in corteo da piazza Quaranta Martiri fino al mausoleo che ricorda il sacrificio di 38 uomini e due donne, vittime innocenti, il 22 giugno 1944, della feroce rappresaglia dei soldati tedeschi che occupavano la città. Fu l'eccidio più sanguinoso compiuto in territorio umbro, come risposta all'azione partigiana che due giorni prima aveva colpito due ufficiali nazisti, uno dei quali rimase ucciso. Le rose portate dagli studenti al mausoleo ricordano ogni vittima di quell'orrendo massacro, che ha segnato la città anche negli anni successivi, tramandandone la memoria fino all'80esimo anniversario, ormai imminente.

Le vittime, quasi tutte eugubine, alcune giovanissime, furono rastrellate nelle ore precedenti al massacro e tenute prigioniere nell'allora scuola elementare di via Perugina. All'alba del 22 giugno 44 furono trucidate a colpi di mitra. E proprio all'alba, stamattina, il vescovo di Gubbio monsignor Luciano Paolucci Bedini, ha celebato messa nel mausoleo



