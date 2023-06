Pg Comix, il fumetto inclusivo

Una mostra mercato di fumetti, modellismo e hobbistica nel segno dell'inclusione. La prima edizione di PG Comix, ospitata nell'area sportiva della frazione perugina di Colombella, è infatti organizzata dall'associazione "La Brigata Indipendente", che lavora per favorire l'emancipazione di ragazze e ragazzi con disturbi dello spettro autistico. Incoraggiante la partecipazione con decine di appassionati, molti dei quali giovanissimi, in giro tra gli stand. E ancora, bambini e genitori che insieme si avvicinano al mondo del modellismo. Nel pomeriggio è invece in programma una sfida tra cosplayers con ricchi premi.

Nel servizio di Riccardo Milletti, montato da Renzo Matteucci, le voci della presidente dell'associazione Valentina Iacucci Ostini e della socia Valentina Cimbali