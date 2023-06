Valorizzare il settore agricolo-venatorio

Valorizzare il ruolo delle imprese faunistico-venatorie nella gestione del territorio. L'Umbria battezza con entusiasmo la nascita dell'Associazione Agrivenatoria Biodiversità, su iniziativa della Coldiretti e del Comitato nazionale caccia e natura. Una porzione intorno al 7-8 percento del territorio regionale, rappresentata da terreni non coltivati, potrebbe essere gestita da imprese che attiverebbero un importante indotto economico, oltre a regolare il numero di animali selvatici che, invece, causano l'abbandono di centinaia di ettari fertili. Una vera e propria filiera, da sostenere con fondi europei, come avvenuto ad esempio per il tartufo. Abbiamo bisogno di norme chiare e canali di finanziamento che ad oggi sono preclusi agli istituti privati di caccia - ha chiosato guido vivarelli colonna, referente per l'umbria della nuova associazione.

Servizio di Riccardo Milletti, con le interviste ad Albano Agabiti, presidente umbro di Coldiretti, e della presidente della Regione Donatella Tesei.