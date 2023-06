Aumentano le richieste di aiuto alla Caritas

Il 2022 è stato l'anno di servizio più intenso della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve nella sua storia ultra quarantennale.

1.650 gli utenti del centro di ascolto, cresciuti del 12 per cento in un anno. Più di mille sono nuovi utenti, ovvero hanno avuto il primo contatto con la Caritas nel periodo della pandemia. Il 78 per cento sono stranieri, molti dei quali profughi ucraini. Tra i nuovi utenti prevalgono i giovani e ci sono molte persone sole: 449, un numero quasi raddoppiato in due anni. Spesso si tratta di padri separati, che vivono condizioni di marginalità estrema. In calo il numero di utenti italiani. Una tendenza che potrebbe confermare i dati Istat sulla diminuzione delle famiglie umbre a rischio povertà ma che nascondono povertà profonde, che i figli ereditano dai genitori, senza riuscire a migliorare la propria condizione.

Nel servizio di Riccardo Milletti, montato da Giorgio Belli, le voci di Don Marco Briziarelli, direttore Caritas Perugia - Città della Pieve, e Monsignor Ivan Maffeis, Arcivescovo Perugia - Città della Pieve