Caso Suarez, oggi ascoltato il rettore Unipg Oliviero

"Né la Juventus né l'università per gli stranieri mi hanno prospettato vantaggi o tornaconti per l'esame di italiano di Suarez".

Maurizio Oliviero, rettore dell'università di Perugia, è stato l'anello di congiunzione tra il club bianconero e l'ateneo.

In aula, come testimone, ha ricostruito i primi contatti con il dirigente juventino Federico Cherubini, folignate, che il 7 settembre 2020 lo chiama per informarsi sulla pratica cittadinanza del calciatore uruguaiano, un obiettivo di mercato. "Ho risposto che degli esami di lingua italiana si occupa l'università per stranieri". A quel punto il rettore si mette in contatto con l'allora direttore della Stranieri Simone Olivieri, oggi a processo insieme all'ex rettrice Giuliana Grego Bolli e alla professoressa Stefania Spina, con le accuse di falso e rivelazione di segreto d'ufficio per il presunto esame farsa del bomber.

"Non ho mai avuto l'impressione che si stessero facendo forzature o irregolarità - dice Oliviero rispondendo alle domande del pm Paolo Abbritti.

In aula anche il procuratore capo Cantone e, tra il pubblico, l'ex procuratore generale Cardella.

L'esame di Suarez era un'occasione di visibilità per l'ateneo - continua Oliviero. E Nega di aver mai parlato con altri dirigenti bianconeri anche se, intercettato, disse a Olivieri di aver sentito Fabio Paratici. E anche che l'ateneo poteva attivare una convenzione con le giovanili della Juventus. "Di sicuro un lapsus - sostiene oggi in aula il rettore che aggiunge "La mia onorabilità - per me - è la cosa più importante".

il servizio di Riccardo Milletti - montaggio di Gabriele Liberati