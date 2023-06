Umbria Film Festival a Montone

Film, mostre, convegni: è l'Umbria Film Festival di Montone, 27esima edizione. Che quest'anno si presenta con nuovi giovani al lavoro. Dal 5 al 9 luglio la cittadina dell'Altotevere sarà punto di riferimento degli amanti del cinema. 5 lungometraggi, 15 corti per bambini, un concorso dedicato ai cortometraggi. Tutte le proiezioni sono gratuite e si tengono in Piazza San Francesco. Le nuove direttrici artistiche sono Teresa Mignolli e Rachele Parietti. Luxemburg Luxmburg" di Antonio Lukich dall'Ucraina, il film d'animazione "la Sirene" della regista iraniana Sepideh Farsi, che sarà a Montone il 7 luglio. Mentre le chiavi della città quest' anno vanno all'attrice danese Trine Dyrholm. In programma anche un convegno, realizzato in collaborazione con la Sede Regionale Rai dell'Umbria, il 6 luglio: “Educare alla pace in un mondo di guerra”, Tgr mediapartner. E' sempre più urgente rilanciare le vie della diplomazia e del dialogo.

Servizio di Giulia Monaldi, con l'intervista a Chiara Montagnini, presidente Associazione Umbria Film Festival.