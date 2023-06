In serie A1 di calcio a 5 femminile le ragazze dell'Atletico Foligno

In pochi ad inizio stagione ci avrebbero scommesso e invece quello che con il passare dei mesi era solo un sogno è diventato realtà. Le ragazze dell'Atletico Foligno per la prima volta nella loro storia approdano infatti nella serie A1 di calcio a 5, al termine di una stagione memorabile, culminata con una finale playoff di Salsomaggiore vinta ai calci di rigore sulla squadra lombarda del Pero. Percorso lunghissimo quello delle folignati, dominatrici del campionato ma sorpassate all'ultima giornata dal Napoli e costrette a disputare i playoff, dove però ritrovano forze inaspettate eliminando in serie Chiaravalle, Pucetta e Jasnagora e poi nella final four prima il Napoli (prendendosi così una meritatissima rivincita) e nell'atto conclusivo un avversario fortissimo come il Pero. Partita tiratissima, quasi epica, chiusa 2-2 nei tempi regolamentari (reti di Corboli e Narcisi), 3-3 dopo i supplementari con il vantaggio lombardo subito recuperato da Pellegrino. La promozione si decide dal dischetto. Per la squadra di coach Bettelli sbaglia solo Ferroni, le altre sono tutte freddissime compresa Magnini che calcia il rigore decisivo, quello che fa scoppiare la festa del Foligno. Il prossimo anno la squadra della presidente Serena Piorico e del direttore sportivo Francesco Metelli a dispetto dei pronostici giocherà nel massimo campionato.

Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Gabriele Liberati