Il Perugia continua a sperare

Il Perugia ci crede e con il passare dei giorni le speranze del presidente Santopadre di ritrovare la serie B sembrano prendere corpo. Nulla di certo, per il momento, ma quella che il club biancorosso ha instaurato è una vera e propria battaglia: in questo caso non sul piano sportivo ma quello regolamentare. Tutto ruota intorno alle posizioni di due club, Reggina e Lecco, che non avrebbero i requisiti per l'iscrizione al prossimo torneo cadetto. Due situazioni molto diverse tra loro: amministrativa nel caso della Reggina, l'ultima parola spetterà alla Covisoc il 30 giugno prossimo (salvo ricorsi e contro ricorsi) più unica che rara quella riguardante il neopromosso Lecco, che non ha presentato nei termini richiesti la documentazione sullo stadio dove disputerà le gare interne (l'euganeo di Padova) vista la non conformità alla serie B del proprio impianto. Intanto l'assemblea di Lega, tenutasi ieri, ha ribadito all'unanimità la necessità di tutelare il format a 20 squadre, ricordando come nella stagione appena conclusa si sia resa protagonista di iniziative che hanno portato a nuovi, più restringenti, regolamenti in sede di iscrizione per la tutela del principio di equa competizione, al quale ha fatto seguito un comincato del club di Santopadre, per ricordare che esistono organi preposti al controllo e termini perentori delle iscrizioni. Per tali motivi - si precisa nel comunicato - non si accetterà nessuna sorpresa su questo aspetto. Una società e un presidente dunque in piena trincea, convinti di poter far valere i propri diritti ed essere così riammessi in serie B. Ma come si muove il grifo si muovono anche gli altri protagonisti di questa vicenda. Il Lecco ha già presentato ricorso mentre la Reggina, in attesa della Covisoc, potrebbe avere già nei prossimi giorni una nuova proprietà

il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Federico Fortunelli