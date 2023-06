Giornata speciale per Deborah Salvatori Rinaldi giocatrice della Ternana Women che, qualche mese fa, si è dovuta fermare per affrontare al meglio una brutta malattia. Non è voluta mancare per l'ultimo atto della stagione: la passerella rossoverde contro San Marino al Liberati e dall'Abruzzo dove vive con la famiglia è salita a Terni, oramai la sua seconda casa.

Il servizio di Luca Pisinicca. Montaggio di Federico Fortunelli.