Verso gli Internazionali di Tennis

Un apt challenger 125 che assomiglia molto più a un 250 (in Italia non ce ne sono) per entry-list, ovvero per lotto di partecipanti, con diversi top cento, ma anche per fascino, legato ai nomi dei partecipanti. E ce n'è uno che più degli altri infiamma gli appassionati, quello di Fabio Fognini, ora 130 al mondo, ma in passato primo racchetta italiana del ranking. Un giocatore che tutta l'Umbria del tennis sta aspettando di vedere esibirsi sui campi del Tennis Club Perugia, dove fervono i preparativi per il grande appuntamento. La testa di serie n. 1 sarà lo spagnolo Ramos Vinolas, 67 al mondo; il primo degli italiani, il tennista del momento, Arnaldi, e poi ci sarà l'idolo di casa Francesco Passaro. Per i tanti giovani della scuola tennis, ma anche per i protagonisti della B2, un importante momento emozionale e di crescita.

Servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Giorgio Belli, con le interviste a Marcello Marcheini, responsabile Mef Tennis Events; Luigi Grafas, presidente Tennis Club Perugia; Federico Rosi, responsabile scuola Tennis Club Perugia; Filippo Vitali, direttore sportivo Tennis Club Perugia.