Internazionali di Tennis di Perugia, un ottimo riscontro

Un vero e proprio spot per il tutto il movimento umbro. Da tempo, forse dal lontano 1984 (il famoso derby perugino Cancellotti-Fioroni) che non si vedeva il centrale del tennis club così gremito. Oltre 2500 persone per seguire la finale degli Internazionali Città di Perugia. Intanto perchè c'era un italiano in lizza, la rivelazione Edoardo Lavagno, e non accadeva dal 2018 e poi perchè l'altro finalista, l'ungherese Marozan è uno che certamente farà strada. Arrivato con queste credenziali, la settimana perugina ne è stata la conferma e ancor più l'atto conclusivo, dove Marozan non ha lasciato scampo al suo avversario. Solido, potente nei colpi e mentalmente pronto al salto di qualità. Questo è ciò che Marozan ha mostrato agli appassionati umbri della racchetta

62-63 in appena un'ora di gioco a certificare una superiorità evidente, che non sminuisce comunque i grandi meriti di un giovane italiano, Lavagno, arrivato a Perugia da sconosciuto (n. 296 al mondo) e grazie alla wild card della federazione.

Va in archivio dunque una grande edizione, l'ottava, degli internazionali di tennis, ma gli appuntamenti umbri di alto livello non finiscono qui. Sarà un'estate davvero molto calda.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montato da Walter Pasqualini, le voci di Roberto Carraresi, presidente Fit Umbria, Fabian Marozsan, vincitore Atp città di Perugia, ed Edoardo Lavagno, finalista