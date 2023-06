Tutti in campo per Cate

C'era anche la fanfara dei bersaglieri per Cate, la bambina affetta da atrofia muscolare spinale, a cui Gubbio ancora una volta si è stretta in un abbraccio. Occasione la serata allo stadio Barbetti per raccogliere fondi in favore dell'associazione "Gli amici di Cate", che supporta le cure e i bisogni della giovane Caterina Venanzi. Lei, la grande protagonista, ha presenziato scorrazzando con la sua carrozzina. Nella serata presentata da Federica Monarchi e Nicola Agostini, momenti di spettacolo hanno preceduto l'ingresso in campo delle squadre infarcite di uomini di calcio di ieri e di oggi, tra cui gli applauditissimi numeri 10 Alessandro Sandreani e Federico Giunti. E anche chi non è potuto scendere in campo per infortunio non è voluto mancare all'appuntamento. Per la cronaca la partita si è chiusa 4 a 3 per "Gli amici di Cate", ma nello stadio del padrone di casa Sauro Notari, presidente del Gubbio, a valere il prezzo del biglietto è stato il sorriso di Cate.

Nel servizio di Ivano Porfiri, montato da Renzo Matteucci, le interviste alla mamma di Cate, Silvia Passeri, all'ex calciatore e allenatore Federico Giunti e al medico e calciatore Lamberto Boranga