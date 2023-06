Protesta per la ciclabile

Si sono ritrovati a protestare contro quella che definiscono "la vergogna della Valle Umbra". Ovvero la pista ciclabile che collega Assisi a Spoleto, lasciata all'incuria. Gli amanti del "movimento lento" hanno scelto Pigge di Trevi per attirare l'attenzione sullo stato dell'infrastruttura. Il tratto messo peggio è quello di Bevagna. Peraltro, viene sottolineato, l'asfalto rovinato e le buche causano cadute e incidenti. Tanto che si è mobilitata anche l'ACI di Perugia. Il dito è puntato contro la Regione. Che non più di due settimane fa con l'assessore Melasecche aveva annunciato l'avvio di lavori come il taglio di erba e rami sporgenti. Ma a chi pedala non basta più.

Nel servizio di Ivano Porfiri, le interviste a Mauro Monarca, organizzatore della protesta, e Ruggero Campi, presidente di Aci Umbria.