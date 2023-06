Sopralluogo del ministro del cantiere

Si scava un metro e mezzo al giorno nelle gallerie che mancano per completare il raddoppio della ss 318 sulla direttrice Perugia-Ancona. Lo stato di avanzamento per i circa 3 km mancanti in direzione del capoluogo umbro è, ad oggi, al 30%. Inaugurazione prevista per la primavera 2025. In una due giorni dedicata a Marche e Umbria, sopralluogo sul cantiere del ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. I lavori per il raddoppio sono partiti a novembre 2020 per 135 milioni di investimento. Attualmente si sta scavando la seconda canna sia della galleria Casacastalda, la più lunga, che della Picchiarella. Previsti anche due viadotti in parte già costruiti e un nuovo svincolo per l'abitato di Casacastalda. Oltre a incontrare i vertici e le maestranze Anas, Salvini è stato ricevuto da tutte le autorità umbre, cui ha promesso impegno per tutte le infrastrutture. Per la presidente Tesei, Salvini non prevede solo un incontro al ministero, ma anche una riconferma alle prossime regionali.

