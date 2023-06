Le vie dello spaccio

La Guardia di finanza di Perugia indaga sul traffico di cocaina diretto alla piazza di Perugia, dopo il sequestro di un chilo di stupefacente lungo la E45. I militari del Comando Provinciale delle Fiamme gialle lo hanno trovato a bordo di una Bmw 320 fermata all'altezza di Togiano. A bordo un cittadino albanese di 39 anni residente a Perugia, anche se domiciliato a Igea Marina, nel riminese. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Gli inquirenti sono certi che la coca fosse diretta al capoluogo umbro, dove avrebbe fruttato oltre 100 mila euro al dettaglio. Gli approfondimenti sono concentrati però al canale di approvvigionamento. Il 39enne, oltre a 490 euro in contanti, aveva con sé due telefoni di cui "criptato". Questo genere di dispositivi viene usato negli ambienti criminali perché considerati non intercettabili. Sempre il traffico di cocaina è all'origine di un provvedimento della procura generale di Perugia, che ha disposto la confisca di beni per 350mila euro nei confronti di un cittadino di Ancona, condannato nel 2011 per traffico di "ingenti" quantitativi di droga. In particolare, requisite un'abitazione ad Ancona, una'auto e una moto di grossa cilindrata, polizze assicurative, conti deposito titoli e conti correnti. In quel caso lo stupefacente dal sud America arrivava nelle piazze milanesi e marchigiane. L'ufficio guidato da Sergio Sottani ha disposto indagini di natura economico-patrimoniale al termine delle quali è scattato il provvedimento di confisca.

Servizio di Ivano Porfiri, montaggio di Sergio Gisti