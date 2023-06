Turismo lento al Trasimeno

Meno auto, più mobilità alternativa. Il lago Trasimeno sta diventando sempre più metà per il turismo lento per muoversi nel rispetto dell'ambiente e in sicurezza. Si può arrivare ad esempio in treno con la "Trasimeno Line". Nei weekend fino al 27 agosto collegamenti tra Perugia e Chiusi con soste a Passignano, Tuoro e Castiglione con alcune corse fino a Orvieto a bordo dei treni "Jazz", anche con la bici al seguito. E biglietto valido anche per i traghetti. Treno ma anche autobus per spostarsi di giorno e di notte in sicurezza. Per quest'ultimo scopo il Comune di Castiglione del Lago ha accolto una proposta venuta dall'associazione generazione X e dalla consulta dei giovani. Il servizio è gratuito e abbraccia tutte le frazioni del comune lacustre.

Nel servizio di Ivano Porfiri, l'intervista ad alcuni turisti e al sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico