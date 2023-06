Dall'Alaska ai terremoti del Centro Italia, studioso perugino indaga i segnali del sottosuolo

Gas che dalle viscere della Terra risalgono in superficie e possono rivelarci come sta cambiando il nostro pianeta. Carlo Cardellini, docente di geochimica e vulcanologia dell'Università di Perugia, gira il mondo per cercare di interpretare questi segnali. L'ultima missione è stata alle pendici del vulcano Edgecumbe, nell'isola di Kruzof in Alaska, che dorme da 800 anni. Sequenze sismiche, ma anche emissioni di anidride carbonica che i ricercatori perugini, con quelli locali e dell'università di Alicante, stanno ora analizzando per capire se possano essere inquadrati come segnali premonitori di un risveglio.

Con le stesse tecniche, in luoghi meno remoti, Cardellini studia i gas ad esempio ai Campi Flegrei, in Campania, ma anche con l'Ingv in occasione dei terremoti in Centro Italia.

Nel servizio di Ivano Porfiri, l'intervista a Cardellini. Montaggio di Paolo Canestri.