Il Festival dei due mondi entra nel vivo

Spettatori proiettati in un mondo magico al teatro Nuovo Menotti dove è andato in scena Pelleas et Melisande di Debussy. Strumentisti non nella buca loro riservata ma occultati da una foresta sul palcoscenico. In verde arboreo anche il direttore Ivan Fischer, qui anche in veste di regista, alla guida della sua Budapest Festival Orchestra. Per il ritorno dell'opera a Spoleto si è scelto di sorprendere: i cantanti occupano lo spazio tra le fronde o quello sopraelevato creato dalla scenografia. Del resto è un dramma musicale del tutto innovativo quello andato in scena per la prima volta a Parigi nel 1902 che aprì strade nuove al teatro lirico del Novecento: un testo in prosa non adattato a libretto ma rimasto tal quale, un modo di cantare scorrevole e quasi parlante. Il pubblico di Spoleto apprezza e dedica applausi convinti allo spettacolo, che sarà replicato oggi alle 16.

Servizio di Cecilia Porro