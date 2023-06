La lunga stagione

Piove sulla presentazione del cartellone che il teatro stabile dell'Umbria ha preparato per il Morlacchi di Perugia: una stagione che vuole crescere, nei numeri e nella qualità. Su il sipario il 18 ottobre e poi - sorpresa - avanti fino al 22 maggio: 29 spettacoli, dai 22 dello scorso anno, 12 in abbonamento. Insieme ai grandi classici anche il teatro contemporaneo, con molti nomi di richiamo tra gli attori: Lunetta Savino, Edoardo Leo, Monica Guerritore, Claudio Bisio; e sarà Stefano Fresi a riportare al Morlacchi la tradizione dello spettacolo di capodanno. Confermata la grande danza all'interno del cartellone dello stabile, già premiato dal ministero proprio per la qualità degli spettacoli coreutici. E non sono finite le sorprese. Nel servizio l'intervista a Nino Marino, direttore artistico del Teatro Stabile dell'Umbria.

di Cecilia Porro, montaggio di Giorgio Belli