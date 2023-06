Pattuglie internazionali per l'estate

Agenti di polizia spagnoli e albanesi svolgeranno servizi di pattuglia per le vie di Perugia e Spoleto, affiancati da colleghi italiani per rafforzare l'assistenza ai turisti fino al 16 luglio, in concomitanza con i grandi eventi dell'estate. E' la prima volta che il progetto coordinato dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia e collaudato nelle principali mete turistiche nazionali, approda in Umbria per iniziativa della questura di Perugia. Le pattuglie miste avranno compiti di ordine pubblico e controllo del territorio, ma soprattutto di scambio di informazioni così da garantire un'assistenza nella sfera della sicurezza completa e di sicuro impatto, grazie ad agenti che parlano la lingua madre dei visitatori e conoscono i procedimenti legali e le vie diplomatiche dei rispettivi Paesi. I due poliziotti spagnoli solitamente svolgono servizio antirapina a Malaga, i due giovani ispettori albanesi sono invece, operativi a Tirana. In divisa, ma senza pistola, da qui al 17 luglio, data del loro ritorno in patria, consolideranno i legami già in atto per future indagini.

Servizio di Andrea Rossini con l'intervista a Roberto Conti, portavoce della Questura di Perugia, e agli agenti stranieri.