Omicidio di Fabriano, oggi l'autopsia sull'uomo ucciso

Dopo averlo ucciso avrebbe finto di non avere legami particolari con l'uomo che invece conosceva da trenta anni e che da un anno e mezzo l'aveva accolta in casa per venirle incontro. Così raccontano i vicini che, vedendola tornare sotto l'abitazione della vittima, l'hanno indicata, per primi, ai carabinieri. Ora Alessandra Galea, cinquantenne, è in carcere a Pesaro con l'accusa di avere ucciso Fausto Baldoni, operaio marchigiano di 63 anni, colpito più volte in faccia e alla testa con una lampada. Il fatto è avvenuto a Fabriano, dove la donna, che ha vissuto a lungo tra Assisi e Perugia, residente per l'anagrafe a Bettona, gravitava da qualche tempo. In particolare, dopo avere perso casa e lavoro. Separata dal marito, che vive in Umbria, due figli, in passato ha svolto l'attività di stilista. E' difesa dall'avvocato Franco Libori: comparirà presumibilmente domani davanti al giudice per le indagini preliminari di Ancona per l'udienza di convalida del fermo. Interrogata ieri in caserma dal pm Daniele Paci, ha ammesso di avere colpito Fausto, ma, stando alla sua versione, soltanto per difendersi da un'aggressione. Gli investigatori non le credono: è accusata di omicidio volontario. I familiari raccontano che l'operaio, negli ultimi tempi, aveva espresso timori per la sua incolumità al punto di fare sparire i coltelli dai cassetti e di barricarsi a volte in camera. L'equilibrio della vecchia amica sarebbe stato sempre più fragile a partire dal 2014 quando la sorella gemella, ora ricoverata in una struttura psichiatrica, uccise la madre al culmine di una lite. Elementi utili alla ricostruzione dei fatti sono attesi dall'autopsia e da un nuovo sopralluogo sulla scena del crimine: l'abitazione resta sotto sequestro.

