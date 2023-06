Cambio di rotta per i "cervelli in fuga"

Il declino dell'Umbria non è inarrestabile: segnali di incoraggiamento arrivano dal cambio di rotta dei "cervelli in fuga": gli ultimi dati Istat, relativi al 2021, infatti, segnalano per la prima volta da dieci anni un'inversione di tendenza che è superiore alla media nazionale. Cresce infatti del 50 per cento la percentuale dei laureati che dall'estero trasferiscono o ritrasferiscono la residenza in Umbria, mentre diminuisce del 43 per cento il numero degli umbri che con la laurea in valigia emigrano verso Paesi dove si hanno maggiori opportunità di carriera e stipendi più alti. Uno spreco anche per chi sceglie di restare, spesso costretto, finora, ad adeguarsi a un lavoro diverso e meno qualificato rispetto a quello per cui si è formato. Il saldo tra chi va e chi viene è ancora negativo (in numero assoluto -28) ma la forbice si è ridotta al punto da alimentare la speranza di ritrovare la capacità di progettare il futuro. Tra le cause dell'inizio del controesodo dei cervelli, più pronunciato qui che altrove, c'è la crescita dell'economia regionale di oltre il 7 per cento, l'impegno nella transizione ecologica e una maggiore attenzione delle imprese, rispetto al passato, al welfare aziendale. Il presidente della Camera di commercio Giorgio Mencaroni indica tra i motivi della svolta anche il fattore della qualità della vita, tornato in primo piano dopo la pandemia, un punto sul quale l'Umbria, dice, ha molto da spendere nell'attrarre imprenditori e lavoratori.

Nel servizio di Andrea Rossini, montato da Walter Pasqualini, il commento di Giorgio Mencaroni, presidente Camera di Commercio Umbria