I grandi eventi diventano sostenibili

Si va verso linee guida per la sostenibilità dei grandi eventi culturali in Umbria, mettendo insieme istituzioni e imprese. A Palazzo Donini una tavola rotonda, alla presenza della presidente Donatella Tesei, con l'obiettivo di istituire un protocollo d'intesa e ampliare gli eventi che non solo sono a impatto zero, ma anzi a impatto positivo per le ricadute sul territorio.

D'altronde, lo dicono le Nazioni Unite, gli eventi sostenibili lasciano un'eredità positiva sulla comunità che lo ospita. Presenti gli organizzatori di Umbria Jazz, Festival di Spoleto e Suoni Controvento che hanno intrapreso già questo percorso. Minimizzare davvero l'impatto sull'ambiente, non un semplice greenwashing, è l'obiettivo degli organizzatori.

Nel servizio di Gabriele Salari le interviste a Simone Pastorelli, Fondazione sostenibilità digitale, Lucia Fiumi, organizzatrice Suoni Controvento, e Maurita Passiquieti, Fattoria Creativa. Montaggio di Simone Pelliccia