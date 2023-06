L'Umbria e la tutela dell'ambiente

A un anno dalla modifica alla Costituzione italiana che finalmente introduce la tutela dell'ambiente, l'Umbria si appresta a diventare la prima regione in Europa ad inserire la crisi climatica nel proprio statuto, su iniziativa del consigliere regionale Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle. Ieri i gruppi politici di Palazzo Cesaroni hanno accolto all'unanimità questa come altre modifiche allo statuto predisposte dalla commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari. In autunno è atteso il voto finale allo Statuto, una carta che, nelle intenzioni degli estensori delle modifiche, cerca di interpretare lo spirito del tempo rafforzando anche la effettività parità di genere e l'identità culturale degli umbri.

Servizio di Gabriele Salari, con l'intervista a Marco Squarta, Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria