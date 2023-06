Il museo dei mammut

Riapre finalmente al pubblico a Piegaro il Museo paleontologico "Luigi Boldrini" di Pietrafitta. Tra i più importanti in Europa per gli animali vertebrati del Pleistocene Inferiore. Mammut ma non solo. A garantire la continuità della fruizione adesso è lo Stato che lo ha acquisito. Sarà aperto per ora tre giorni a settimana, martedì, giovedì e domenica. La riapertura è stata una festa per la comunità. Il museo preserva l'identità locale ed espone solo una minima parte dei reperti trovati e catalogati dagli anni 60 agli anni 90 nella miniera di lignite dall'operaio Enel Luigi Boldrini, che ha reso Pietrafitta un fiore all'occhiello della paleontologia italiana. Pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi, ma il pezzo forte della collezione sono senz'altro i mammut. L'invito ora è quello di visitare il museo, in attesa delle nuove scoperte che stanno compiendo i paleontologi su animali che non esistono più, grazie a tecniche come radiografie e tac che consentono di studiarne l'anatomia. Nel servizio le interviste a Marco Pierini, direttore regionale musei Umbria, e a Tiziana Caponi, direttrice Museo paleontologico Luigi Boldrini

di Gabriele Salari, montaggio di Sergio Gisti