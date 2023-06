Nuova vita per il trebbiano spoletino

Non solo grechetto. Il re dei vini bianchi umbri è sempre più il trebbiano spoletino. Un'uva rustica e versatile, ricca di aroma e acidità, ottima anche spumantizzata e nelle lunghe macerazioni.

Già nel suo nome ci troviamo due città, Spoleto naturalmente ma anche Trevi. Questo vitigno che non ha nulla a che fare con altri trebbiani, ha infatti anche una etimologia diversa, non da trebula, ossia "fattoria", ma dalla cittadina di Trevi, nel cuore della valle umbra. Qui ai giorni nostri dominano gli olivi, tanto che la fascia olivata Spoleto Assisi è stata riconosciuta dalla Fao come paesaggio rurale storico da proteggere ed è candidata a patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Se le colline sono coperte di ulivi, le vigne di trebbiano spoletino occupano il fondovalle della valle spoletana e sono anch'esse un paesaggio storico da difendere, in particolare per l'impiego antico della tecnica della vite maritata, ovvero fatta crescere attorno agli alberi di acero campestre. Il trebbiano spoletino è un vitigno resiliente, prezioso in tempi di eventi climatici estremi.

Sulle colline di Montefalco un manipolo di produttori ha iniziato anni fa la riscoperta del vitigno, qualcuno puntando coraggiosamente anche sul biologico.

Nel servizio di Gabriele Salari le interviste all'enologo Massimo Giacchi, a Massimo Baldovin responsabile commerciale cantina e Giampaolo Tabarrini presidente Consorzio Tutela Vini Montefalco. Montaggio di Sergio Gisti.