Sul tavolo il futuro dell'Ast

Tre ore di faccia a faccia giovedì all'Ast di Terni tra la dirigenza di Arvedi e i vertici nazionali dei sindacati dei metalmeccanici per discutere del futuro dell'acciaieria ternana. A un mese di distanza dalla riunione svoltasi al ministero delle Imprese, è giunta un'importante conferma sia sulle tempistiche che sugli investimenti. Sullo fondo anche il futuro dei lavoratori del tubificio; Arvedi conferma che depositerà entro il 30 giugno la domanda di accesso alle agevolazioni per la decarbonizzazione previste dal Ministero dell'Ambiente. Problemi permangono per quanto riguarda le infrastrutture, strategiche per l'acciaio. Trascorso oltre un anno dall'acquisizione di Acciai Speciali Terni da parte del gruppo Arvedi, l'attesa rimane da definire in dettaglio, ma i dettagli sono importanti, il nuovo Piano industriale, che entrerà a regime nel 2026.

Nel servizio di Gabriele Salari, le interviste a Valerio d'Alò Fim-Cisl, Alessandro Rampiconi, Fiom-Cgil Terni, e Giovacchino Olimpieri, Fismic Terni.