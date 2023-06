Aspettando Bob Dylan

A poco più di tre settimane dall'atteso concerto di Bob Dylan a Perugia, un libro di Francesco Donadio - Freewheelin' in Rome - fa finalmente luce sulla prima visita del cantautore in Italia. Era il 1963 e il motivo del viaggio sembra fosse tentare di riportare negli Stati Uniti, la sua fidanzata, Suzie Rotolo, a cui dedica Down the Highway e Don't think twice.

