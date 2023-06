Le sfide dell'edilizia

Una giornata intera per riflettere sulle nuove sfide del mercato dell'edilizia, che è cambiato con la rimodulazione dei bonus fiscali. Confartigianato Terni ha organizzato un appuntamento al quale hanno partecipato imprenditori, amministratori, rappresentanti sindacali e di istituti di credito.

Nel pomeriggio un momento ludico e conviviale chiamato Cucchiara Day, dal nome della cazzuola in dialetto ternano. Per una volta verrà usata per il gioco del momento, il padel.

Nel servizio di Gabriele Salari le voci di Mauro Franceschini, presidente di Confartigianato Umbria, e Pierangelo Lanini, presidente Anaepa Confartigianato Umbria