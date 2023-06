Ritorna l'instabilità

Come accennato già ieri, a partire dalla giornata di oggi assisteremo ad un ritorno dell’instabilità atmosferica anche sull’Umbria. Infatti la contemporanea confluenza sulla nostra Penisola di aria fredda in quota, in arrivo dalla Russia, e di un minimo di bassa pressione in arrivo dall’Atlantico, produrrà un peggioramento con condizioni atmosferiche favorevoli ad un tempo instabile. Perciò questa mattina assisteremo ad un aumento della nuvolosità a partire da ovest. Da dove, a fine mattinata, arriveranno anche i primi rovesci di pioggia che poi tenderanno ad intensificarsi ed estendersi a tutta l’Umbria. Si tratterà di precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, specie sui settori centro-meridionali e appenninici. Fenomeni che poi si attenueranno questa sera. Le temperature massime di oggi diminuiranno, con venti sud-occidentali da deboli a moderati, salvo possibili ulteriori rinforzi in prossimità dei temporali. Domani cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi che tenderanno ad attenuarsi a partire dalla seconda parte del pomeriggio. Le temperature diminuiranno ulteriormente, su valori leggermente sotto media, con venti fino a moderati prima meridionali, poi settentrionali.

di Massimiliano Santini