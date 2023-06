Laura Santi diffida il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio

Una diffida al ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per abbattere un muro di gomma che da quindici mesi oppone il silenzio e la burocrazia alle sue richieste di aiuto. E' l'ultima iniziativa di Laura Santi, la giornalista perugina quarantottenne affetta da sclerosi multipla che dall'aprile del 2022 attende che la Usl Umbria 1 esamini la sua richiesta per l'accesso alla verifica delle proprie condizioni per valutare la possibilità di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Un silenzio assordante che adesso Laura, assieme all'Associazione Luca Coscioni, chiede al governo di interrompere esercitando il potere di sostituzione previsto dall'articolo 120 della Costituzione, superando così lo stallo organizzativo sugli assetti dei comitati etici da costituire in seno alle aziende sanitarie. Ai quali, ricorda la diffida, la Corte Costituzionale assegna il compito obbligatorio di esprimere un parere al fine di completare la procedura di accesso alla morte volontaria. Tuttavia da oltre un anno la Usl Umbria 1 continua a negare questa funzione spiegando che il comitato etico non può esprimersi e che in assenza di un intervento del legislatore nazionale l'azienda non può soddisfare la richiesta di Laura Santi. Un diniego che secondo gli avvocati che si stanno occupando del caso, viola le prescrizioni della Corte Costituzionale. Da qui la richiesta al Governo di esercitare il potere di sostituzione rispetto alla Usl Umbria 1. Contro la quale, soltanto la scorsa settimana, Laura Santi e l'Associazione Luca Coscioni hanno sporto una denuncia per omissione di atti d'ufficio per il mancato completamento dell'iter per la verifica della possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito. Contemporaneamente, è stato presentato un ricorso d'urgenza in sede civile per chiedere al giudice di ordinare all'Azienda sanitaria locale di attivare la procedura. Sulla base della denuncia la procura di Perugia ha aperto un fascicolo ancora a carico di ignoti.

Servizio di Massimo Solani, montaggio di Simone Pelliccia