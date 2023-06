Una proposta di legge per coinvolgere i lavoratori

Articolo 46 della Costituzione: "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende". E' per dare piena e vera attuazione a quanto previsto dalla Carta in tema di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione delle strategie aziendali che la Cisl ha depositato in Cassazione nelle scorse settimane una proposta di legge di iniziativa popolare sul quale da oggi il sindacato di via Po raccoglierà le firme anche in Umbria. La legge punta a disciplinare anche in Italia la partecipazione dei lavoratori in azienda in tutte le forme: da quella gestionale, con la presenza di dipendenti nei cda aziendali o nei consigli di sorveglianza, fino a quella finanziaria. Nel testo, infatti, è prevista anche la possibilità che i contratti collettivi prevedano, su base volontaria, che i lavoratori posseggano azioni o quote di capitale dell'impresa e che partecipino alla distribuzione di una quota degli utili, con tassazione agevolata. Forme di partecipazione contrattata con i sindacati che in Italia oggi sono già realtà in aziende come Luxottica a Piaggio e Leroy Merlin e che domani potrebbero diventare la normalità nell'ottica di una maggiore e più efficace democrazia economica.

Nel servizio di Massimo Solanti, montato da Simone Pelliccia, il parere di Angelo Manzotti, Segretario Generale Cisl Umbria