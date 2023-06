Valori buoni dopo l'incendio

Sono rassicuranti i primi risultati dei campionamenti fatti dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente già martedì sera nelle ore in cui le fiamme stavano ancora divorando il capannone della Calcestruzzi Magione ad Ellera di Corciano. I dati elaborati da Arpa e ASl indico l'assenza di scostamenti significativi dai valori di riferimento per gli indicatori più sensibili perché potenzialmente pericolosi per la salute umana, come quelli relativi agli idrocarburi aromatici policiclici e alle diossine.

Nel servizio di Massimo Solani, montaggio di Lorenzo Papi, l'intervista a Luca Proietti - direttore generale ARPA Umbria