La cultura del dono

Crescono le donazioni, ma il fabbisogno sempre in aumento non permette di abbassare la guardia e lascia l'Umbria sotto la soglia dell'autosufficienza. Nella giornata mondiale del donatore di sangue arriva da tutta la regione un appello alle donazioni, per garantire scorte sufficienti al funzionamento degli ospedali, soprattutto per il recupero degli interventi operatori negli ospedali dopo la pandemia.

Nel servizio di Massimo Solani, montaggio di Gabriele Liberati, le interviste all'assessore regionale alla sanità Luca Coletto, a Mauro Marchesi, responsabile del servizio immunotrasfusionale dell'azienda ospedaliera di Perugia e al presidente regionale Avis Enrico Marconi.