La Quintana di Foligno su Raitre

A Foligno torna la magia del Barocco con la Giostra della Quintana. Sabato 24 giugno alle ore 16 su rai 3.

I sontuosi abiti, la suggestione dei banchetti, le gesta cavalleresche.

Una ricostruzione storica minuziosa per far rivivere le atmosfere seicentesche, nel racconto di una gara emozionante tra i dieci Rioni.

Sabato 24 giugno, alle ore 16 su Rai 3 - a cura della TgR - va in onda la Giostra della Sfida.