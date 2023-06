Dopo l'incendio torna la normalità

E' superata la fase di emergenza conseguenza dell'incendio di martedì sera, quando intorno alle 19.30 un capannone della Calcestruzzi Magione ad Ellera di Corciano ha preso fuoco. Dal filtro del campionatore, posizionato quando il rogo, dichiarato spento dai Vigili del fuoco alle 21, era in fase decrescente, i dati raccolti nelle otto ore successive all'evento, come da prassi, e analizzati dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente, la situazione è tornata alla normalità. Per questo Arpa Umbria, congiuntamente con la Usl 1, ha scritto al sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti dando il via libera al ritiro dell'ordinanza con la quale in un raggio di 250 metri dal luogo dell'incendio, erano vietati il consumo di ortaggi e erbe spontanee e il pascolo di animali. Sulla base delle evidenze analitiche e modellistiche redatte da ARPA Umbria infatti, "non vi sono evidenze di criticità connesse all'evento tali da motivare il mantenimento delle misure già assunte o l'introduzione di nuove". Quindi l'ordinanza cautelativa è stata subito ritirata e domani anche l'asilo adiacente al capannone andato a fuoco riaprirà. Sempre domani, il sindaco emetterà le ordinanze necessarie per gestire la messa in sicurezza dell'edificio della Calcestruzzi Magione.

di Monica Tasciotti