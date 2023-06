I colori di Perugia 1416

In un territorio ricco di arte e cultura come l'Umbria, sono oltre trenta le manifestazioni storiche, quasi tutte incentrate sul periodo medievale e rinascimentale. Fra queste, la rievocazione storica Perugia 1416, è forse la più giovane, nata solo sette anni fa. Momento culminante, il grande corteo storico celebra l'ingresso trionfale a Perugia di Braccio Fortebracci da Montone, a seguito della vittoria nella battaglia di Sant'Egidio, combattuta il 12 luglio appunto del 1416. Una data che idealmente simboleggia a Perugia il passaggio dal Medioevo al Rinascimento e l'inizio del potentato di Braccio sulla città. C'è chi conosce la storia e chi no, ma tutti si divertono. Centinaia i figuranti in abiti che devono rifarsi al periodo tra il 1400 e il 1450, seguiti dalle delegazioni ospiti. Il corteo, il cui tema quest'anno è la figura della donna nel medioevo, è una delle sfide che i cinque rioni affrontano per l'assegnazione del Palio, scelto ogni anno tra gli elaborati degli studenti della Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci.

Il Palio, quest'anno, è stato vinto dal Magnifico Rione di Porta Eburnea con 70 punti, davanti a Porta Sant'Angelo (66), San Pietro (63), Porta Sole (55) e Porta Santa Susanna (44).

Servizio di Monica Tasciotti