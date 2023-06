Restaurato il reliquiario del Corporale

Sono serviti 10 anni di studio, diagnostica, e una campagna fotografica annuale prima di iniziare il restauro di una delle opere di oreficeria più preziose del Medioevo. Il reliquiario del Corporale, realizzato da Ugolino Vieri nel 1338, rappresenta il più importante manufatto in smalto traslucido della storia dell'arte italiana. Dopo un anno di lavoro per dare nuova luce ai colori, l'opera è stata restituita alla città. 12 mesi di lavoro minuzioso, maniacale. Un restauro eseguito in apnea per ricalcare la perfezione dei tratti originali. Il lavoro è stato particolarmente complesso per l'accostamento dei materiali decorativi utilizzati da Ugolino Vieri. Fino al 1980, il reliquiario veniva portato in processione in occasione del corpus domini. Ma da 43 anni è stato sostituito da una nuova opera che custodisce il fazzoletto di lino del miracolo di Bolsena. Ora si può ammirare all'interno del museo dell'opera del Duomo di Orvieto.

Servizio di Dario Tomassini, montaggio di Marco Chiatti, con le interviste ad Alessandra Marino, direttrice Istituto Centrale per il Restauro e Mari Yanagishita, restauratrice.