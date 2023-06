Alpinismo e storie in un documentario sui Monti Sibillini

Ai Giardini del Frontone di Perugia questa sera verrà presentato in anteprima “Tomica e le vie segrete della Sibilla”, docufilm firmato dal regista umbro Andrea Frenguelli sulla storia alpinistica della nostra regione. Un viaggio spettacolare tra i misteri e la storia dei monti Sibillini, attraverso gli alpinisti che li hanno scalati. In anteprima nazionale alle 21,30, in caso di maltempo la proiezione sarà al cinema Postmodernissimo.

Nel servizio di Dario Tomassini montato da Gabriele Liberati le voci di Carlo Baccarelli, Chiodatore Tomica, Gabriele Antonielli, Alpinista, Andrea Frenguelli, regista, e Deborah Salani, Presidente Cai Perugia