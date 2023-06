"L'Umbria che spacca" compie dieci anni

Mancano ancora dieci giorni alla partenza, ma è già impossibile trovare biglietti per alcuni concerti. Il modo migliore per festeggiare i 10 anni di uno dei festival musicali più amati della regione: l'Umbria che spacca. Dal 29 giugno al 2 luglio, quattro giorni di concerti diffusi in diverse location del centro storico per un'edizione che vuole superare i traguardi di quelle precedenti. Non solo concerti, ma anche abbinamento di musica e visite guidate all'interno della Galleria Nazionale dell'Umbria e spettacoli di stand up comedy. E poi i palchi all'interno dei giardini del Frontone, nella facoltà di Agraria in collaborazione con l'Università di Perugia e l'ormai tradizionale appuntamento all'alba nell'orto medievale. Il 21 giugno l'anteprima sarà invece organizzata in sei cantine del territorio. Un piccolo antipasto in attesa dei grandi nomi della musica italiana.

Nel servizio di Dario Tomassini, montato da Giorgio Belli, l'intervista ad Andrea Mancini, organizzazione “L'Umbria che spacca”