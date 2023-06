Gli argini della discordia

Mentre si contano i danni dell'esondazione del Tescio, a Bastia Umbra la sensazione è che sarebbe stata una tragedia se non ci fossero stati gli argini, ancora in costruzione, a limitare la furia del torrente in piena. Quegli argini dove ancora campeggia la scritta "lavori inutili", a ricordare polemiche che oggi sembrano sopite.

Il comune di Bastia con finanziamento regionale ad agosto 2022 aveva iniziato a realizzare gli argini. Un'opera non ultimata in tempo: il cronoprogramma era slittato anche a causa del maltempo degli ultimi mesi. Ora l'opera di messa in sicurezza dovrà ripartire. L'amministrazione comunale valuterà come riprogrammare gli interventi. Parallelamente continua il dibattito sulla necessità di ripulire i letti dei fiumi. Procedura spesso complessa, soggetta ad autorizzazioni per il rispetto di flora e fauna spesso fare pratica per ripulire fiume è complicatissimo, ci vogliono sei mesi per fare autorizzazione.

Nel servizio di Elisa Marioni le interviste a Stefano Nodessi Proietti, capo della protezione civile regionale e alla sindaca di Bastia Umbria Paola Lungarotti