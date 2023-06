Baricco mette in scena "Atene contro Melo"

Una grande potenza contro un popolo ribelle, i forti contro i deboli. Non vuole parlare di attualità Tucidide, Atene contro Melo; ci tiene a sottolinearlo l'autore e regista Alessandro Baricco. Ma protagonista è una riflessione su temi universali: la guerra, il diritto, la giustizia. Una messa in scena drammatizzata delle pagine del grande storico della guerra del Peloponneso. Stefania Rocca dà voce all'ambasciatore della piccola Melo, isola delle Cicladi che non vuole assoggettarsi ad Atene. La voce di Tucidide è affidata a Gabriele Vacis, alter ego dell'autore. Baricco è salito sul palco - da cui è rimasto lontano per motivi di salute - solo per raccogliere gli applausi finali. Il progetto, ha detto, portare l'opera in scena per almeno tre anni, nei teatri all'aperto e nei lirici.