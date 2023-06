Sovraffollamento, detenuti da Sabbione verso altri istituti di pena

25 detenuti di media sicurezza del carcere di Sabbione verranno trasferiti in altri istituti penitenziari nelle prossime settimane. Il piano di sfollamento è stato predisposto dal provveditore dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, Pierpaolo D'Andria. I primi effetti si vedranno già ad inizio luglio, quando 12 ristretti lasceranno la struttura di Terni. Per l'altra metà - che verrà ricollocata in istituti extra distrettuali in base alla disponibilità - serve invece il via libera della direzione generale dei detenuti e del trattamento. La decisione di decongestionare Sabbione si è resa necessaria dopo l'ultimo episodio drammatico: un detenuto che ha incendiato la propria cella ed è morto per le esalazioni. La richiesta di prendere provvedimenti immediati è arrivata dai rappresentanti della sigle sindacali Sappe, Cisl e Sinappe che avevano minacciato azioni di protesta qualora le problematiche del personale fossero state ignorate. La popolazione ristretta - una volta concluse le procedure - dovrebbe dunque scendere da 515 a 490 unità. I detenuti trasferiti - questa è una delle condizioni poste dal provveditore - non devono essere eccessivamente problematici o inclini a condotte irregolari. Ma nella lista verranno inseriti anche detenuti che hanno crato problemi negli ultimi tempi. Resta da sciogliere il nodo della carenza di personale: si attendono le disposizioni del nuovo piano di mobilità nazionale per il ruolo degli agenti assistenti, ma se ne parlerà solo dopo il giurmaento degli allievi i polizia penitenziaria del 181esimo corso.