Sindacati sul piede di guerra

522 detenuti al momento presenti, un centinaio in più della capienza prevista. Altri sei trasferimenti già programmati per la prossima settimana e una situazione sempre più complicata da gestire con personale ridotto all'osso. Nel giorno dei festeggiamenti di San Basilide, patrono del corpo di Polizia Penitenziaria, i sindacati Sappe e Sinappe, fra i più rappresentativi all'interno del carcere di Sabbione, hanno polemicamente disertato le celebrazioni regionali alla Basilica di San Valentino di Terni per lanciare un messaggio al Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Pierpaolo D'Andria. "E' fuori lugo festeggiare proprio nella regione che ha subito più di tutte le scelte scellerate" del Dap, hanno scritto in una nota Sappe e Sinappe di Terni che al provveditore hanno ricordato l'impegno preso ormai qualche settimana fa di trasferire lontano da Sabbione almeno 25 detenuti. Quel che è certo, ricordano i sindacati, è che per la prossima settimana è previsto l'arrivo di altri sei nuovi detenuti da Pratica di Mare. Numeri che peggiorano una situazione già complicata da gestire con uno scoperto d'organico vicino al 15% e il ripetersi di episodi di violenza.



Nel servizio di Massimo Solani l'intervista al Provveditore regionale del Dap Pierpaolo D'andria