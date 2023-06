"Così insegno ai miei ragazzi"

Il professor Giulio Berretta è il primo docente non vedente dell'Istituto Volta di Perugia. Ingegnere elettronico, ha appena concluso con profitto il suo anno di prova come insegnante tecnico di laboratorio di fisica. Davanti al comitato di valutazione ha spiegato l'utilizzo di una serie di oggetti che ha studiato e progettato per insegnare e verificare la preparazione degli studenti.