In crescita le malattie del fegato

Sette anni di tempo per far scomparire il virus dell'epatite C che è la causa di molte malattie del fegato. Un obiettivo segnato dall'organizzazione mondiale della sanità per il quale con il decreto milleproroghe sono stati stanziati oltre 70 milioni di euro. Se ne è discusso a Spoleto nella 2 giorni "scenari futuri in epatologia" con i massimi esperti del settore, infettivologi, medici di medicina genrale. Per raggiungere l'obiettivo, fondamentale sarà la screening dell'epatite C che partirà nei prossimi mesi anche in Umbria. Nonostante le risorse messe in campo le malattie del fegato restano una delle principali cause di morbilità e di mortalità in Italia. In crescita anche nella nostra regione le cosiddette malattie metaboliche o del fegato grasso legate alle abitudini alimentari e agli stili di vita.

Nel servizio di Luciana Barbetti le interviste a Maria Oliva Pensi, responsabile struttura diartimentale epatologia, Usl Umbria 2, e a Federica Gentili, responsabile struttura complessa epatologia dell'azienda ospedaliera di Terni