Laura Santi, deciderà il giudice

Toccherà al giudice civile decidere sul ricorso d'urgenza presentato da Laura Santi, la giornalista quarantottenne affetta da una forma progressiva di sclerosi multipla, che ha chiesto alla magistratura di imporre alla Usl Umbria 1 di completare la procedura per la verifica delle condizioni per l'accesso al "suicidio assistito". Un iter per il quale Laura attende invano da oltre 400 giorni. Dal canto suo l'azienda sanitaria ritiene invece di aver svolto il proprio ruolo e di non aver ritenuto sussistenti le condizioni per l'accesso alla procedura e non ha ritenuto di individuare il farmaco utilizzabile per il suicidio assistito. Tesi che secondo l'associazione Coscioni sarebbe in conflitto con quanto prescritto dalla Corte Costituzionale. Il giudice si è riservato di decidere e servirà probabilmente qualche giorno ancora prima di conoscere la sua decisione. Altro tempo per chi di tempo invece ne ha sempre meno.