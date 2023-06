Occupazione e disabilità, strada in salita

L'inclusione socio lavorativa delle persone con disabilità è un diritto, eppure la strada da fare per garantirla è ancora lunga e coinvolge molti attori, tutti a confronto oggi alla scuola umbra di amministrazione pubblica, dove si è tenuto il seminario dell'osservatorio regionale per la condizione delle persone con disabilità. Servizi sociali dei comuni, Sal, ma anche Asl, terzo settore e centri per l'impiego devono lavorare in sinergia. I numeri del collocamento mirato sono forniti da Arpal Umbria; ogni anno sono tra cinquanta e sessanta le persone disabili che vengono inserite nel ternano, circa 250/300 nel perugino.



Nel servizio di Valentina Antonelli le interviste a Luca Coletto, assessore regionale alle politiche sociali, Antonio Francese di Arpal Umbria e Cristina Strappaghetti, formazione area sociale Villa Umbra