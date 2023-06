Le previsioni del tempo

E' iniziata l’ondata di calore che raggiungerà il suo apice nella giornata di domani, quando le temperature massime potranno raggiungere o superare anche i 36-38°C sulle pianure umbre. Andrà peggio sulle zone più interne ed orientali della Sardegna dove molto probabilmente saranno superati i 40°C. Ondata di caldo che tuttavia sarà intensa ma breve, infatti già da venerdì e poi nel fine settimana, l’aria calda di origine nord-africana arretrerà sotto la spinta di correnti nord-occidentali più fresche, che porteranno anche qualche fenomeno di instabilità lungo i versanti adriatici e sulle zone interne e montuose. Quindi fino a domani avremo ancora un tempo prevalentemente anticiclonico e molto caldo. Oggi il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per il transito di qualche velatura e con un aspetto opaco o lattiginoso per la presenza di polvere desertica in sospensione, proveniente direttamente dal Sahara. Le temperature aumenteranno sensibilmente fin sui 33-34°C in collina, tra i 35 e i 37°C in pianura, con venti deboli meridionali. Domani bel tempo con velature in aumento ed un ulteriore lieve rialzo termico. I venti soffieranno deboli dai quadranti meridionali, fino a moderati sui rilievi.